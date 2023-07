Víctor Hugo Aristizábal brilló por su ausencia en el título conseguido por Millonarios contra Atlético Nacional, en el que los hinchas del cuadro ‘Embajador’ le inundaron las redes sociales para mofarse del trofeo conseguido ante el equipo del que él es seguidor, como lo es el conjunto ‘verdolaga’; sin embargo, hubo una razón de peso por la que estuvo perdido y que tuvo que ver con su salud, pues estuvo en delicado estado.

Así lo contó el exjugador en el programa ‘La Red’, de Caracol TV, en el que reveló cómo empezó a sentirse mal y por qué tuvo que pasar por el quirófano justo por los mismos días en los que se jugaba esa inédita final que paralizó gran parte del país.

De qué operaron a Víctor Hugo Aristizábal

“Por allá en diciembre de 2022 comencé con un dolor lumbar, yo no le paré bolas a eso y con pastillas se me fue quitando. Ya el 2023 fue normal, pero ahora en mayo empezó más fuerte el dolor y estaba preocupado. Hasta que un día no me pude mover de la cama, no podía ni hablar, era a los gritos y me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital. En la resonancia que me hicieron salió que tenía una hernia discal y me debían operar”, explicó.

Además, admitió que tuvo miedo de no volver a caminar, pues sabía que la cirugía en su columna era riesgosa y que esa posibilidad podía estar sobre la mesa: “El que diga que no, es mentira. esa es la preocupación. Yo le pregunté al médico si eso era riesgoso, pero él me dijo que la única salida era la cirugía porque el tratamiento no me iba a funcionar. Gracias a Dios todo salió bien”.

Finalmente, Aristizábal ya se encuentra en un riguroso proceso de recuperación y dio detalles de cuándo se le volverá a ver activo como estaba antes de la cirugía: “Le pregunté al doctor y el pronóstico es que la primera semana de agosto pueda volver a hacer ejercicio. Ahora siento dolor, pero nada que ver con lo que sentí en la hernia, es más por el trauma de la cirugía. Él me dijo que eso que me dio es normal, le puede pasar a cualquier persona”.