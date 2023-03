Aunque en sus declaraciones se ha dedicado a hablar de lo que encontró en varios aspectos, después de reemplazar al cuerpo técnico encabezado por Arturo Reyes, Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez empieza a ser mirado ‘de reojo’ y muchos dicen que no le ven mucho futuro en Junior de Barranquilla. Pero otros han salido a defender su trabajo y piden que respeten su permanencia en el club, uno de ellos es Víctor Hugo Aristizábal.

El exjugador e hincha de Atlético Nacional, que ha dicho abiertamente que él y Faustino ‘el Tino’ Asprilla son “hijos” del técnico antioqueño, ha actuado como si realmente fuera un hijo y se metió a defender el trabajo de ‘su papá futbolístico’. Además, ‘Aristi’ terminó señalando a los jugadores, como a Sebastián Viera, por errores puntuales, que han privado de buenos resultados a los barranquilleros.

Ariztizábal salió en defensa del ‘Bolillo’ Gómez y advirtió a los hinchas del Junior

En el programa ‘F Show’, de ESPN Colombia, Víctor Hugo se refirió a la actualidad del Junior y prácticamente excusó los malos resultados de los primeros 3 partidos del ‘Bolillo’. Pero también anticipó que puede seguir igual, ya que la idea del DT debe ser estabilizar las cosas y solucionar problemas, no conseguir resultados:

“Lo que le está pasando a ‘Bolillo’ es muy normal. El entrenador, normalmente, llega a buscar las dificultades que está teniendo el equipo en el momento, porque si llega un entrenador nuevo, es porque el equipo está teniendo dificultades… El entrenador empieza a buscar ‘¿En dónde estoy mal? ¿En la defensa? ¿En ataque? ¿En el arquero?’ y empieza a hacer cosas diferentes para descubrir. Es que apenas lleva 8 días”.

Para ‘Aristi’, era ideal defender el 2 por 0 contra Unión Magdalena, que terminó siendo 2 por 2 debido a las malas decisiones desde el banco y de los jugadores en el campo. Pero el exjugador explicó que era más responsabilidad de los jugadores en campo y hasta mencionó a Sebastián Viera por el segundo gol recibido.

Pero lo más duro y firme que dijo Aristizábal, en el mencionado programa del pasado lunes 27 de marzo, fue la sentencia de no clasificación para Junior. Justificando que entrar a los cuadrangulares semifinales era complicado y no la prioridad:

“No, no va a clasificar. Es muy difícil. Las estadísticas sirven o no sirven, claro que casos se han visto; pero de 100, 2 o 3. No nos vengamos con cuentos. No es que esté a 5 o 6 puntos del octavo, no. Está en el último lugar y tiene que pasar a muchos rivales y tiene que enfrentarse a equipos muy poderosos. No ha jugado con Nacional, con Millonarios… Es muy difícil…”.

Haciendo las cuentas y mirando los rivales en la Liga BetPlay 1-2023, Víctor Hugo Aristizábal ratificó su postura sobre lo que va a pasar con los ‘Tiburones’. Pero también sacó el argumento de que no es el equipo que Hernán Darío Gómez armó y por eso no se le podría exigir mayor cosa:

“Le toca muy duro, porque son 23 de 30 (puntos). Para mí, no clasifica ¿Saben qué tiene que hacer Hernán? Intentar ‘arreglar la casa’ en estos últimos 10 partidos, para el segundo semestre ¿Si no clasifica hay que sacarlo? No, porque este no es el equipo de él, él no trajo ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 jugadores”.

Y en medio del debate, en el que también participaron Antonio Casale, Lizet ‘Liche’ Durán, Steven Arce, Pilar Velásquez y Fabián Vargas, se cruzó con Arce para saber si la solución era echar al ‘Bolillo’: “¿Si Junior no se aproxima a los 8, si no clasifica, usted saca al ‘Bolillo’?… Entonces no venga con cuentos”.

Es natural que ‘Aristi’ proteja y abogue por sus personas cercanas, pero es muy polémico que se le diga a un equipo con inversiones tan altas, con una afición que respondió con la compra de abonos, que deben resignarse a quedar eliminados. Sobre todo, cuando la esperanza es que Juan Fernando Quintero se quiera quedar y una eliminación no ayudaría en nada para este objetivo.