La participación de Millonarios en la tercera fase de la Copa Libertadores, en la que enfrentará este miércoles (7:00 p.m.) al Atlético Mineiro de Brasil, ha sido tema de análisis en los diferentes espacios televisivos del país. Los ‘embajadores’ saldrán con la ilusión de avanzar y meterse a fase de grupos.

Al respecto, en las últimas horas se hizo viral un comentario de uno de los panelistas de una cadena internacional que cubre al FPC: el exjugador Víctor Hugo Aristizábal, quien es relacionado con Atlético Nacional; acérrimo rival de los capitalinos y que está entre las 32 mejores escuadras del torneo.

En el espacio ESPN 360, uno de los máximos artilleros en la historia del rentado criollo dio su concepto de lo que espera del cuadro ‘albiazul’ ante este rival. Y generó polémica por decir que el conjunto local está obligado a mostrar resultados a nivel continental, luego de un proceso de tres años.

“Yo no le aplaudo a Millonarios que lleve tres años jugando bien y no gana, no le aplaudo eso. Hay que ganar (…) Al único equipo en la vida que no ganó y jugó bonito y aplaudí fue a Brasiil 1982”, dijo ‘Aristi’, en el momento en el que ‘desmenuzaban’ el choque ante los de Belo Horizonte.

El tono subió cuando el exfutbolista, quien fue referente del rival de patio de Mineiro, Cruzeiro, le preguntó a sus compañeros acerca de qué elenco tenía el deber de seguir en la Copa. La respuesta lo molestó, pues casi todos dijeron que era el club foráneo y no los dirigidos por Alberto Gamero.

Video de Víctor Hugo Aristizábal criticando a Millonarios

Este es el video:

¡Contundente! Víctor #Aristizábal: "Yo no le aplaudo a #Millonarios que lleve tres años jugando bien y no gana" Opina con el #ESPNF360Colombia. No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM. pic.twitter.com/Jkgj7niz1I — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 6, 2023

“Qué poquito somos, entonces no esperemos nada del fútbol colombiano, ni de la Selección Colombia, ni de los clubes. Ni critiquemos los jugadores ni el FPC. No somos nadie”, expresó Víctor, lo que encendió aún más el debate en este espacio, conducido por Antonio Casale.

En este asunto, uno de los comentaristas, Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez (el periodista), expuso la diferencia abismal en el costo de la nómina de ambos oncenos. Y que para Millonarios este era un reto; sin mencionar que hace apenas un año un colombiano, Deportes Tolima, venció a este mismo club.

Lo cierto es que en juego están cerca de 3 millones de dólares, que podría ser motivación más que suficiente para un plantel que tiene un proceso largo en el balompié colombiano y que medirá fuerzas ante un contrincante que, de entrada, es favorito no solo en esta llave; sino en el certamen.