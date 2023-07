Este martes 11 de julio, Víctor Hugo Aristizábal regresó a la pantalla chica luego de recuperarse de la intervención quirúrgica que lo alejó de los debates deportivos durante un buen tiempo.

El histórico goleador de Atlético Nacional volvió a aparecer en el programa ‘ESPN F360 Colombia’, en donde compartió set con Melissa Martínez, Lizet Durán, Pilar Velásquez, Steven Arce, Faustino Asprilla y Antiono Casale.

Justamente, los dos últimos, Asprilla y Casale, fueron los encargados de darle la bienvenida al panelista antioqueño, quien se mostró feliz por el recibimiento.

Y es que apenas pasaron un par de minutos para que Casale, conductor del programa, le cobrara a Aristizábal la victoria de Millonarios contra Nacional, en la reciente final de la Liga BetPlay.

“Como sé que te operaron y estuviste convaleciente, no te voy a recordar lo de la estrella de Millonarios frente a Atlético Nacional, porque ya fue hace mucho tiempo y no viniste el lunes siguiente. No te lo voy a recordar”, dijo el periodista, hincha de Millonarios, en tono irónico.

Ante la ‘montada’, Aristizábal evadió el tema y envió un sentido mensaje sobre lo que le pasó, pues indicó que lo más importante en la vida es cuidar la salud.

“Este recibimiento tan lindo, los quiero mucho, me hicieron mucha falta, quisiera llorar, pero me voy a contener… Sabes cuál es la verdadera riqueza, la salud. Cuídala, por favor”, comentó ‘Aristi’.

‘Tino’ Asprilla le cobró el arriendo a Víctor Hugo Aristizábal

Luego de la editorial de Casale y el mensaje de ‘Aristi’, el turno fue para el ‘Tino’ Asprilla, quien se alegró por el regreso de su excompañero de Selección, pero por un tema netamente económico, pues explicó que durante las semanas en las Víctor Hugo estuvo incapacitado, a él le toco asumir lo del arriendo en Bogotá.

“Me siento muy solo en el apartamento, pero no por la falta que me hace Víctor, sino porque me toca pagar todo el arriendo“, precisó Asprilla entre risas.

Finalmente, Casale, para no dejar pasar el tema por alto, remató informándole a la audiencia que Asprilla y Aristizábal viven juntos en Bogotá cada vez que tiene que grabar programa.