Víctor Hugo Aristizábal inclinó la balanza a favor del conjunto italiano debido al alto número de bajas, cerca de 10 por lesión, que tiene el elenco ‘madridista’.

“Hoy, el ataque del Real Madrid no le da miedo a nadie”, expresó inicialmente en ESPN, canal en el que funge como panelista.

Y complementó lanzando una atrevida advertencia en caso de que su pronóstico no se cumpla.

“Si Atalanta no aprovecha esta fase contra Real Madrid y no pasa, no veo más al Atalanta… Me daría rabia”, avisó.