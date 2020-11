green

Este domingo a partir de las 6:00 p.m. se jugarán simultáneamente los seis partidos de la fecha 20 que definirán los últimos dos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Dichos encuentros son: América vs. Equidad, Millonarios vs. Alianza, Junior vs. Chicó, Tolima vs. Once Caldas, Águilas vs. Deportivo Cali y Pereira vs. Pasto. En esta fecha jugaban Nacional y Cúcuta, pero el equipo verdolaga se quedará con los tres puntos debido a que el cuadro ‘motilón’ no puede volver a jugar la liga hasta que se resuelva su situación jurídica.

Casi toda la atención está centrada en Millonarios, equipo que ha tenido un mes casi perfecto y de los últimos 18 puntos disputados ha ganado 16, lo que le permitió pasar de ser uno de los coleros de la tabla de posiciones del torneo a llegar a esta última fecha con posibilidades de clasificación. Los azules necesitan ganarle a Alianza en El Campín y que Equidad y Águilas pierdan con los equipos caleños.

Solo hay dos cupos disponibles para las finales y cinco equipos competirán por ellos. Santa Fe le ganó anoche a Bucaramanga y se garantizó ser cabeza de serie de uno de los cuadrangulares, al llegar a 40 puntos.

Ver en vivo última fecha Liga BetPlay

De los seis encuentros que se disputan simultáneamente esta tarde, el de América y Equidad será transmitido por la señal básica de Win Sports, el de Millonarios se verá por el canal ‘premium’ Win Sports+ y los otros cuatro estarán disponibles en la página web de Win Sports, a la que puede acceder haciendo clic aquí.

Igualmente, en Win Sports Online también estarán disponibles los seis partidos que definen los últimos clasificados.

A continuación, los goles de la más reciente victoria de Millonarios, que fue 2-0 contra el Pereira: