Lo que más le ayudará a Nairo Quintana en el próximo Tour de Francia será la ausencia de etapas planas contra el reloj, jornadas en las que suele perder mucho tiempo con sus rivales.

La única fracción de ese estilo estará en el penúltimo día con una cronoescalada de 36 kilómetros que solo tendrá los 8 primeros sobre terreno llano y cuya llegada está en un alto de primera categoría con inclinación del 8,5 %, ideal para su desempeño.

En total, el trazado de 2020 tendrá 9 etapas planas, 3 de perfil quebrado y 8 de montaña, entre las que se encuentran 4 con llegada en alto, incluyendo la contrarreloj.

Este recorrido se asemeja al del Giro de Italia de 2014, cuando Quintana se coronó campeón y prueba en la que a 2 días del final ratificó su título imponiéndose en una cronoescalada de 26 kilómetros con rampas del 8,6 %, subida que también fue de primera categoría.

Sin embargo, el Giro de 2014 tuvo una crono previa de 41 kilómetros ondulados, en donde Nairo perdió 2:41 con el ganador del día, el también ‘escarabajo’ Rigoberto Urán, quien se terminó quedando con el segundo puesto de la competición.

Es decir, al no haber más contrarreloj en el Tour de 2020, Quintana no tendrá que remontar posiciones, como tradicionalmente debe hacer, lo que lo pone en inmejorables condiciones para pelear codo a codo con el resto de favoritos.

Acá, la cronoescalada del Tour 2020:

Etape 20 / Stage 20

🚩Lure – La Planche des Belles Filles 🏁 36 km ⏱ (ITT) #TDF2020

🤩 La Planche des Belles Filles, théâtre de l'ultime bataille pour le classement général / 🤩 La Planche des Belles Filles, the scene of the final battle for the GC and the Yellow Jersey. pic.twitter.com/IHVVyRjDF5

