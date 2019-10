La ronda gala, que comenzará en Niza el sábado 27 de junio y terminará en los Campos Elíseos de la capital francesa el domingo 19 de julio, contará con nueve jornadas llanas, tres accidentadas y ocho de montaña.

Adicionalmente, la carrera de tres semanas más importante del ciclismo mundial tendrá seis llegadas en alto y una cronoescalada de 36 kilómetros, con final en el puerto de Planche des Belles Filles.

De igual manera, la etapa más extensa será la número 12, la cual contará con un recorrido de 218 km entre Chauvigny y Sarran. Asimismo, la subida más alta del Tour será el Col de la Loze (2,304 msnm) en la decimoséptima fracción.

Cabe recordar que el pedalista zipaquireño Egan Bernal (Ineos Team) es el vigente campeón de la competencia. A pesar de que no se ha confirmado su presencia en la carrera francesa, el ciclista colombiano espera defender su título.

Por otro lado, el Tour de Francia 2020 será el principal objetivo de la próxima temporada de Nairo Quintana y su nuevo equipo, el Arkea Samsic.

Acá, el recorrido del Tour 2020:

🎬 Here it is : discover the 3D route of the #TDF2020!

🎬 Découvrez le parcours 3D du #TDF2020 ! pic.twitter.com/9RmXbWTFmi

— Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019