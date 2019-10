Luego de conocer el recorrido del próximo Tour de Francia, Egan Bernal, invitado a la gala de presentación, explicó en declaraciones entregadas a Noticias Caracol las bondades que tendrá la competencia para pedalistas como él.

La prueba contra el reloj a la que se refiere Bernal es la del penúltimo día, fracción de 36 kilómetros con meta en alto y los últimos kilómetros con rampas de inclinación de hasta el 8 %, terreno propicio para los ‘escarabajos’ y que hace recordar el Giro de Italia ganado por Nairo Quintana en 2014, cuando el boyacense definió el título a su favor en la cronoescalada del antepenúltimo día.

“Vamos a analizarlo, pero por el momento creo que este recorrido nos viene bien”, concluyó Bernal.

La edición 107 del Tour de Francia tendrá 3.470 kilómetros y se llevará a cabo entre el 27 de junio y el 19 de julio.

Así será la cronoescalada (etapa 20):

Etape 20 / Stage 20

🚩Lure – La Planche des Belles Filles 🏁 36 km ⏱ (ITT) #TDF2020

🤩 La Planche des Belles Filles, théâtre de l'ultime bataille pour le classement général / 🤩 La Planche des Belles Filles, the scene of the final battle for the GC and the Yellow Jersey. pic.twitter.com/IHVVyRjDF5

— Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019