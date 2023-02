En toda una polémica se convirtieron las declaraciones del técnico de la Selección Colombia Sub-20, Héctor Cárdenas, quien habló de supuestos problemas de convivencia del delantero de Atlético Nacional, Tomás Ángel, como uno de los motivos por los cuales no lo tuvo en el Sudamericano.

En diálogo con Carlos Antonio Vélez, de Antena 2 de RCN, Cárdenas dejó en el aire supuestos líos entre el futbolista y algunos de los integrantes del combinado nacional. “Manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos, es importante fortalecer los lazos de amistad”, recalcó el estratega.

Ante esto, Tomás, el gran héroe del título del ‘verde’ paisa de la Superliga, en la noche del jueves frente al Deportivo Pereira, no se quedó callado. Y en entrevista concedida al programa ‘ESPN 360’ le respondió al entrenador, lo que encendió la controversia en las redes sobre la determinación del timonel.

“Creo que es claro: la razón que me dieron a mí fueron los minutos de juego. Pero es que jugar en Nacional no es fácil, tener minutos con una edad muy corta no es sencillo, hay jugadores de mucho calibre y experiencia. Eso debe tener una ventaja, por la calidad de entrenos”, dijo.

Pero luego dejó en claro que, contrario a lo que se ha empezado a rumorear, él no era un elemento tóxico para la ‘tricolor’. “Lo que la convivencia no me parece algo correcto. Podés hablar con el que quieras. Te doy ejemplos: Luna, Manyoma, Monsalve, Pedrozo, Salazar..”, manifestó Ángel.

“Siempre estuve con ellos, dándole el apoyo que necesitaban, porque sufrí con ellos y estuve en una gran etapa de ese ciclo. Y decir que yo no encajaba, Decir que yo era tóxico en el grupo, no es algo que me parezca correcto, porque no es así”, indicó el futbolista, próximo a cumplir 20 años.

Y ante la pregunta de si en algún momento tuvo choques o roces con el delantero Jorge Cabezas Hurtado, Ángel fue tajante y desmintió que con él o cualquier otro elemento tuviera problemas de vestuario en el representativo patrio; que en mayo competirá en la Copa del Mundo, en Indonesia.

“Nunca. Nosotros además nos la llevamos muy bien. Me alegro mucho por él. Creo que los primeros partidos nos costó un montón, Caraballo entró en un bloqueo, que es normal cuando no se le dan los goles. Y con Hurtado me alegra que haya ayudado con el equipo”, expresó.

Incluso, pese a ser ‘descabezado’ por Cárdenas, se sintió orgulloso y partícipe de lo logrado en el Sudamericano. “El poder haber conseguido la clasificación al Mundial es un logro que siento que también es mío”, reafirmó el hijo del histórico Juan Pablo Ángel, quien empezó a despegar.

Ahora, tras el buen momento que empieza a vivir con el ‘Rey de Copas’, gracias a la confianza del técnico Paulo Autuori, Tomás se ilusiona con estar en la cita orbital y representar con éxito no solo a su club, sino al país. En un certamen en el que podría tener una gran vitrina y dar el salto al exterior.