El mejor jugador de la historia del fútbol americano, el estadounidense Tom Brady (46 años), se convirtió en uno de los inversionistas del club inglés Birmingham City, que juega en la segunda división del balompié británico. Así lo anunció este jueves, en sus redes sociales, el equipo y el exdeportista.

“Tal vez te estés preguntando ‘¿qué sabes tú sobre el fútbol inglés, Tom?’. Bueno, digamos que tengo mucho que aprender. Pero sé algunas cosas sobre ganar, y creo que pueden trasladarse bastante bien. Sé que el éxito comienza con el trabajo realizado cuando el mundo no está mirando. Sé que un equipo no es nada sin la ciudad que aparece y lo respalda”, dice el deportista que se separó de su esposa hace poco, en el inicio del mensaje que compartió.

(Vea también: Marcelo, en la mira por terrible lesión en Libertadores; famoso periodista lo echó al agua)

“Here we go! (¡Allá vamos!). No podría estar más emocionado por formar parte de la familia de los Blues”, escribió Tom Brady, quien tuvo que aclarar rumores sobre salida del retiro. “Es una ciudad y un club en pleno ascenso y tengo ganas de descubrir la atmósfera de St. Andrew’s”, estadio del equipo.

Seven-time Super Bowl champion and entrepreneur, @TomBrady, has entered into a partnership with Knighthead Capital Management to become a minority owner of Birmingham City Ltd.

Brady will become Chairman of the new Advisory Board.

— Birmingham City FC (@BCFC) August 3, 2023