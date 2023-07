René Higuita fue uno de los futbolistas más queridos y polémicos en la década de los 80 y 90, ya que su forma de atajar era bien particular y fue parte fundamental del equipo de Maturana en esa histórica Selección Colombia, pero también un error suyo costó la eliminación en un mundial y hasta estuvo en prisión durante un tiempo.

Sin embargo, el mundo entero lo reconoce, principalmente, por la jugada que hizo ante Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, el famoso escarabajo, cuando en medio de un amistoso saltó con las piernas hacia atrás y sacó un balón que iba con dirección a la portería.

En su carrera pasó por equipos como Atlético Nacional, con el que ganó la Copa Libertadores, Millonarios, Real Valladolid de España y Aucas en México. Luego se convirtió en entrenador de arqueros y tuvo un paso por el Al Nassr de Arabia, actual equipo de Cristiano Ronaldo, y por Atlético Nacional también.

Pese a que fue polémico por el tema con Pablo Escobar y el tiempo que estuvo en prisión, a comparación de varios compañeros nunca protagonizó escándalos por fiestas o algo parecido, sino que siempre fue muy medido en ese caso.

No obstante, confirmó que sí gastó una cantidad importante de su sueldo en fiestas cuando quedaban campeones o ganaban partidos importantes.

En dialogo con Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’, Higuita dijo: “Sí, gasté mucha plata en las fiestas cuando era joven. Ni 100 ni 50 millones de pesos, tampoco, pero si 5 o 6 millones en una noche en esa época, que era mucho dinero”.

Además, sobre su paso por Arabia, en donde se sabe que se gana mucho dinero, el exguardameta no quiso revelar cuánto se ganó realmente, pero dejó una cifra estimada. “Se paga y se gana bien. De hecho donde está David Ospina y Cristiano Ronaldo, allá fue donde yo trabajé, pero la verdad es que yo nunca he cobrado mucho, yo he cobrado bien“, dijo el antioqueño.

Y aunque Rey insistía en saber cuánto cobraba Higuita en Arabia, este desviaba las respuestas y simplemente concluyó diciendo que durante los cinco años que estuvo allí ganaba algo parecido a lo que cobra Natalia París por un toque en Europa: poco más de 30.000 dólares.