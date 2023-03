Si Deportes Tolima le gana esta tarde (6:10 p.m.) al Atlético Bucaramanga de visitante, por la novena fecha de la Liga BetPlay 1 2023, no solo habrá roto la racha de casi cinco años sin triunfar en el Alfonso López. También se meterá al grupo de los ocho mejores del torneo, en lo que sería el inicio de la recuperación del ‘Vinotinto y Oro’, que bajo la batuta del técnico Hernán Torres venía en el sótano de la tabla.

Para este juego, al que los ‘Musicales‘ llegarán con nueve puntos de 21, en la casilla 14 de la clasificación, el entrenador -que sigue en su tónica de no dar los convocados a tiempo- contará con la presencia del delantero Brayan Gil: convocado por la selección de El Salvador para los partidos frente a Honduras, de carácter amistoso, y ante Estados Unidos, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

¡PIJAO a Selección! 🇸🇻 Nuestro jugador Brayan Gil ha sido convocado por @LaSelecta_SLV para el juego amistoso ante Honduras y Estados Unidos el próximo 22 y 27 de marzo respectivamente, en territorio estadounidense. ¡Muchos éxitos, @bryan_gil9! 🫡 pic.twitter.com/HMMuOmFO1I — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) March 17, 2023

Pese a que se creyó en un inicio que no entraría en consideración del club para este compromiso, el atacante de 21 años al final fue escogido. Por lo que se presume que iniciará su periplo rumbo a suelo norteamericano una vez concluya el compromiso en el escenario bumangués. Esta será la primera experiencia de Brayan con la ‘Selecta’, como se le denomina a este representativo de Centroamérica.

A su vez, el entrenador tolimense recuperó al volante ofensivo Kevin Pérez, luego de sufrir una contractura, al menos ese fue el reporte oficial, el pasado 26 de febrero: en el duelo que perdió el ‘Pijao’ ante Deportivo Cali como local (1-2) y en el que el cartagenero marcó el único gol de los locales. El futbolista de 25 años retornará a la plaza en la que cumplió una destacada campaña con el AB.

Sin embargo, el gran ausente sigue siendo el extremo Jeison Lucumí, quien aún no habría recibido el alta médica debido a otra contractura, de la que parecía haberse recuperado, pero que todavía le genera molestias. Tras una resonancia magnética practicada al talentoso de la ‘tribu’, la decisión de Torres habría sido la de no exponerlo en el choque frente a los santandereanos; aunque no hay reporte oficial.

🎙️ Declaraciones de Estefano Arango y Christian Vargas, en la previa del partido ante @ABucaramanga. pic.twitter.com/tM7Vge06Q1 — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) March 18, 2023

En la nómina que se desplazó a la ‘Ciudad Bonita’ recibieron el voto de confianza del estratega el creativo Yeison Guzmán y el atacante Diego Herazo, dos de los hombres que no han mostrado todo su potencial en esta era con el combinado de la ‘Tierra Firme’. A su vez, aparece en el grupo el recuperador Juan David Ríos, pero no el barranquillero Carlos Esparragoza, quien estaría lesionado.

Desde el 18 de agosto del 2018, cuando se impuso por 0-2 con doblete del ariete Marco Johnnier Pérez, hoy en Águilas Doradas, el onceno de Ibagué no sale victorioso del campo rival. Han pasado 1.675 días sin que llegue el triunfo a domicilio, justo en la segunda era de Torres; que si bien ha logrado tres empates, en su última visita, la del 1 de agosto pasado, cayó derrotado por la mínima (2-1).