A cuatro meses de la muerte de Gabriel Camargo Salamanca, quien fue presidente y dueño del Deportes Tolima, empiezan a conocerse noticias acerca del proceso de sucesión que adelanta la familia con respecto a lo que sería la herencia dejada por el boyacense. Y hubo un pronunciamiento en las últimas horas de una figura que no aparecía en el espectro y que sacudió el panorama del club.

Catherine Camargo Serrano, la poco conocida hija del fallecido directivo y hermana del actual presidente de la institución, César Camargo Serrano, salió a un reconocido medio de comunicación nacional a indicar que es la heredera del 75 % de las propiedades que pertenecían a su padre, y que está dispuesta a asumir las riendas del ‘Vinotinto y Oro’. Palabras que generaron ruido en las redes sociales.

La hija de Gabriel Camargo Salamanca, Catherine Camargo dijo que su padre le confió en octubre de 2012 que la había hecho beneficiaria de gran parte de su fortuna. Y pese a que al periodista de Publimetro, Alejandro Pino, reveló lo que sería parte del testamento que iría en camino a reafirmar esta revelación, lo cierto es que lo expuesto no permitiría confirmarlo.

“Mi papá eso ese testamento en octubre de 2012. Cuando salió de la notaría me llamó y me dijo: ‘necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Acabo de hacer un testamento en donde te favorezco a ti, pero quiero que nadie sepa, en especial tu mamá, porque me va a echar de la casa. Quedémonos calladitos por ahora'”, confesó Catherine Camargo Serrano.