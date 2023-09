Dieciocho horas después de que el argentino Juan Cruz Real renunció a su cargo de técnico del Deportes Tolima, el club rompió su silencio y a través de sus redes no solo aceptó la decisión tomada por el entrenador; sino que también definió quién será su reemplazo, al menos de manera interina. Con ello desmintió los rumores que se referían a un posible reversazo del orientador a su decisión.

Cruz Real, que puso su puesto a disposición en plena rueda de prensa, luego de la dura derrota de su escuadra (2-3) frente al Deportivo Pereira, que dejó al grupo con apenas nueve puntos en ocho presentaciones, se irá junto con los demás integrantes de su staff, a quienes también les fue aprobada la dimisión de sus respectivas funciones. Sin duda, un descalabro de proporciones mayúsculas.

“Juan Cruz Real y su cuerpo técnico compuesto por Gabriel Moreira (Preparador físico) y Alejandro Limia y Christian Duarte (Asistentes técnicos) han presentado su renuncia a nuestro equipo profesional, la cual fue aceptada”, manifestó la institución en un escueto comunicado, colgado a las 3:02 p. m. del jueves 7 de septiembre, cuando el timonel se pronunció a las 9:15 p. m. del miércoles.

“Agradecemos al profesor y a todo su equipo de colaboradores por estos meses de dedicación y trabajo que dejan un significativo aporte a nuestra institución. Deseamos para todos ellos éxitos en su porvenir”, manifestó el equipo en relación con un proyecto que, desde lo deportivo, solo dejó frustraciones, pues quedó eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay, con flojas presencias.

En su paso por el cuadro tolimense, Cruz Real estuvo en 17 encuentros, en las diferentes competencias, con un balance de solo cinco triunfos, siete empates y cinco frustraciones, para un pobre rendimiento del 43,13 por ciento. Mientras que un balance más global, el foráneo quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, al igual que de los octavos de final de la Copa BetPlay.

“Creo que lo mejor, viendo el proceso, respetando mucho a los jugadores, a veces las cosas no se dan. Los futbolistas intentan, pero las situaciones, por modelo de juego, no se dan. Siento que el equipo no nos está dando la respuesta y pienso que, lo más honesto, decirle al club que empiece otro proceso”, expresó el adiestrador en la conferencia en la que puso fin a su era, de forma abrupta.

Le consiguieron remplazo a Cruz Real, de manera temporal

Del mismo modo, así como se oficializó lo que ya era prácticamente un hecho, también se confirmó lo que era un secreto a voces: el encargo en la conducción del primer equipo del orientador español José Arastey: el mismo que llegó para estar con el elenco Sub-20; pero de quien se rumoreaba que su vinculación tenía como propósito, justamente, ‘apagar’ esta clase de ‘incendios’; tal vez previsibles.

“A partir de este momento y hasta nuevo anuncio, el profesor José Arastey ha sido designado de manera interina para la dirección técnica de nuestro plantel profesional. Arastey ha sido designado de manera interina para la dirección técnica de nuestro plantel profesional”, manifestó la dirigencia, sin entregar mayores detalles de lo que se avecina para una divisa que sigue dando tumbos.

El primer reto del ibérico será, ni más ni menos, que el clásico regional del lunes 11 de septiembre, cuando el conjunto de la ‘Tierra Firme’ visite al Atlético Huila: adversario que lucha por salvar la categoría, en juego que se efectuará en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, por la décima fecha de la Liga. La consigna: ganar para salir del fondo de la tabla, pues se ubica en el puesto 16.