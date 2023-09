La dura derrota (2-3) de Deportes Tolima ante Deportivo Pereira, en juego aplazado de la séptima fecha de la Liga BetPlay 2 2023, significó el repentino adiós del entrenador argentino Juan Cruz Real. El timonel, en un pronunciamiento en el que no admitió preguntas, presentó renuncia a su cargo, al ver que los resultados no se le estaban dando al mando del ‘Vinotinto y Oro’ en el presente torneo.

El adiestrador sabía que un nuevo resultado negativo ante la parcial, que concurrió en poco número a las tribunas del Manuel Murillo Toro, sería letal para su intención de seguir al frente del Deportes Tolima. Y, en una presentación llena de altibajos, no logró mantener la ventaja ante los ‘Matecañas’, que debido a insólitas faltas en el área le dieron vuelta a la historia y sentenciaron, de paso, al profesor foráneo.

(Vea también: Técnico de Venezuela revela su plan para partido ante Colombia: “No le tengo miedo”)

“Creo que lo mejor, viendo el proceso, respetando mucho a los jugadores, a veces las cosas no se dan. Los futbolistas intentan, pero las situaciones, por modelo de juego, no se dan. Siento que el equipo no nos está dando la respuesta y pienso que, lo más honesto, decirle al club que empiece otro proceso“, expresó Cruz Real en una intervención que no se extendió por más de algunos minutos.

Y es que, sin exagerar, se sentó en una de las sillas del recinto, advirtió que entregaría una única declaración, se refirió a su proceso, el cual no llegó a buen puerto y se despidió. Ante la incomodidad de su futbolista, el defensa central Marlon Torres, que arribó a la institución por ser uno de sus pedidos para reforzar a una nómina maltrecha, pero ahora se quedará sin tener a quien era su líder.

(Lea también: Santa Fe sumó, pero tuvo amargo final contra el Cali: el ‘Chino’ lo vacunó 2 veces)

“Nosotros hemos estado 17 partidos oficiales, de los cuales ganamos cinco, empatamos siete y perdimos cinco. Contando desde que llegamos, tuvimos un 43% de los puntos. Hoy (miércoles) era un duelo importante para entrar a los ocho y no se pudo dar. Me parece que el grupo tuvo las ganas, pero se cometen errores que cuestan juegos”, precisó en su versión, al alegar que se quedó sin fuerzas.

📹 #EnVideo Así fue la renuncia del técnico 🇦🇷 Juan Cruz Real, tras la dura derrota como local del DEPORTES TOLIMA (@cdtolima) frente al Deportivo Pereira, que dejó a los Pijaos en el puesto 16 con solo nueve puntos de 24 en la 🏆 Liga BetPlay 2 2023. ¿QUÉ PIENSAS DE ESTO? 💬 pic.twitter.com/gsUJnj8o3y — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) September 7, 2023

A su vez, en su lánguida despedida al proyecto deportivo al que llegó con absoluta ilusión, le deseó éxitos a la dirigencia en la escogencia de un grupo de trabajo, en pro de sacar del fango a un club que venía de estar en tres finales consecutivas en el certamen liguero, pero ya acumula dos fiascos consecutivos y avisora el tercero; a juzgar por sus decisiones erráticas que lo han llevado al fracaso.

“Que venga alguien que lo pueda intentar, que están a tiempo para revertir lo del año pasado y este semestre. Entonces agradecerle mucho al club, tiene un gran presidente, una estructura muy linda, los futbolistas están en un club que les brinda todo, pienso que hicimos muchas mejoras”, indicó el orientador, que se marchó por la puerta de atrás de la institución a la que llegó el 28 de abril.

(Vea también: Las siete ‘finales’ que jugará Tolima si quiere meterse a los ocho de la Liga Betplay)

En su paso por el cuadro de la ‘Tierra Firme’, Cruz Real dirigió en 17 compromisos al equipo, en las diferentes competencias, con un balance de cinco victorias, siete empates y cinco caídas, para un rendimiento del 43,13 por ciento. Pese a que llegó con buenas intenciones, quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, al igual que de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Con la salida de Cruz Real, ya son seis técnicos los que han dejado a sus clubes en lo que va de la Liga. El estratega del ‘Vinotinto’ se sumó así a Alberto Suárez (Envigado F.C.), Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (Junior), Mario García (Boyacá Chicó), Néstor Craviotto (Atlético Huila) y Pompilio Páez (Jaguares). Así se marcó un nuevo revés en una divisa que va, literal, de tumbo en tumbo.