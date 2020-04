green

“Hice muchas pruebas en Francia y en Lyon compartí habitación con Karim Benzema. Un día se largó a llover mucho y abrí su ‘placard’ que estaba lleno de pares de botines mixtos. Yo se los ‘choreaba’, los usaba, se los lavaba y se los guardaba”, detalló el argentino, en diálogo con Radio Mitre.

El exjugador de Valencia y Fiorentina continuó diciendo que muchos años después, cuando militaba en el club español, se encontró con Benzema en un partido contra el Real Madrid y allí le confesó lo que hacía con sus zapatos.

“En un Valencia vs. Real Madrid se lo confesé, él nunca se había dado cuenta. Me dijo: ‘hijo de puta, nunca me di cuenta’… y se reía”, añadió el mediocampista ‘verdolaga’.

Costa también se refirió a la situación actual de un hipotético regreso del fútbol colombiano. “Se empezó a hablar de la vuelta del fútbol, pero sinceramente no vemos que pueda volver tan rápido. Llevamos 38 días de cuarentena y debemos hacer una minipretemporada para llegar con forma física”, indicó en la frecuencia.

El futbolista, que jugó 2 partidos con la Selección de Argentina, finalizó apuntando que es uno de los que piensa que “la salud pasa por encima del fútbol” y que el club antioqueño les dio un protocolo a sus jugadores para el día en el que habiliten los entrenamientos, lo hagan, por grupos y llegando “cada uno en su auto”, concluyó en la emisora.