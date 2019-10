Hagibis se anuncia como uno de los tifones más poderosos de las últimas décadas en la región, con fuertes lluvias y vientos de más de 200 km/h.

Por ende, la organización de la Fórmula 1 aplazó la prueba del sábado para decidir la parrilla de salida en la carrera. Esta se realizaría el domingo por la mañana, pero esta programación también queda condicionada a la situación meteorológica, pues se anuncian fuertes ráfagas de viento.

No obstante, la carrera se mantiene programada para las 14:10, hora local, del domingo. Los partidos aplazados del Mundial enfrentaban a Inglaterra con Francia, en Yokohama, y los campeones, Nueva Zelanda, frente a Italia, en Toyota.

En consecuencia, los pilotos solo disponían de las dos sesiones de ensayos libres de este viernes para prepararse para las clasificatorias y para el Gran Premio, ya que la tercera sesión del sábado por la mañana también quedó anulada.

Si las clasificatorias finalmente no pueden realizarse, la parrilla de salida corresponderá a las posiciones de los segundos ensayos libres, en los que los Mercedes dominaron y Valtteri Bottas quedó primero.

