green

En declaraciones entregadas ante Verónica Pérez, fiscal del caso, Érika Osorio Rojo, amiga de Daniela Cortés, dijo que siempre que había una agresión por parte de Sebastián Villa, recibía imágenes de los hechos. Sin embargo, aclaró que no las podía mostrar porque las había eliminado.

“Daniela me mandaba esas fotografías impactantes, con sangre y pidiéndome un consejo”, señaló inicialmente en palabras publicadas por Infobae. Pero aclaró que no las conservó “porque no quería tener esas cosas tan fuertes en el celular”.

Por su parte, la segunda testigo, la peruana Edith Valencia Tasayaco, empleada doméstica de la pareja, tampoco pudo demostrar mucho.

“A Daniela la veía mal… Estaba opacada, triste, sola. Tenía discusiones con su pareja, pero ahí nomás”, declaró. Solo agregó que una vez le vio un chichón a Daniela por un golpe en el baño.

“Ese día que se cayó en el baño me dijo que se había resbalado, después me dijo que ese día que se cayó fue porque Sebastián le puso la mano”, explicó.

A su vez, Sebastián Villa avanza con otra denuncia contra Daniela Cortés por robo, extorsión y violencia, proceso que también está en su fase inicial.