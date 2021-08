Teófilo Gutiérrez se convirtió el pasado viernes en nuevo jugador del Deportivo Cali, pero es sabido que el delantero estuvo buscando equipo durante varias semanas y por lo tanto tuvo contactos con diferentes clubes. El atacante estuvo libre durante un mes y fue hasta el último momento del mercado de pases cuando se concretó su traspaso el cuadro ‘azucarero’.

Este martes, el popular ‘Teo’ habló en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, y allí reconoció que estuvo muy cerca de firmar con Atlético Nacional. Esa situación no deja de ser llamativa, teniendo en cuenta que los hinchas del Junior sienten cierta rivalidad con el equipo paisa y quizás muchos no habrían visto con buenos ojos que su ídolo continuara su carrera allí.

“Lo de Nacional estuvo a punto de cerrarse, pero en este momento no estaba para ir”, indicó Gutiérrez en la emisora, quizás haciendo referencia a que la lesión en el tobillo que arrastraba desde junio pasado fue un limitante para que él llegara al club ‘verdolaga’.

Sin embargo, paradójicamente, lo mejor que le pudo pasar a ‘Teo’ fue no firmar con Nacional, ya que de haberlo hecho no habría sido inscrito para el segundo semestre del año, por culpa del bloqueo que tiene el equipo verde como resultado del pleito que protagoniza con Cortuluá.

El pasado viernes se cerró el libro de pases del fútbol colombiano y Nacional no pudo inscribir a ninguno de sus cinco refuerzos para el presente torneo. Todo parece indicar que, salvo un milagro que le quite el mencionado bloqueo, los ‘verdolagas’ tendrán que enviar a préstamo a esos jugadores a otros equipos. Sin embargo, los paisas no reforzarían a otros clubes colombianos y priorizarían instituciones de otros países para enviar a sus futbolistas.