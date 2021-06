Aunque el final del semestre no fue nada bueno para Teófilo Gutiérrez porque una lesión en el tobillo lo sacó de competencia con el Junior de Barranquilla, él aún desea seguir jugando y a sus 36 años está buscando una renovación con el equipo rojiblanco.

En una charla con el periodista Juan Salvador Bárcenas, el delantero de La Chinita contó cómo van las conversaciones entre su representante y los dirigentes del equipo.

“Ojalá llegue a buen camino y que sea lo mejor para Junior. Desde que llegué, he dado lo mejor para el club y la institución también me ha dado lo mejor. La renovación no me quita el sueño porque soy feliz. Sé que si nos ponemos de acuerdo, a final de temporada estaremos felices y dándole la décima a la hinchada que se lo merece“, reveló.

Él tiene un gran anhelo y es inaugurar la ventana de campeones, un monumento creado en Barranquilla para celebrar los títulos del equipo ‘tiburón’.

“Lo más valioso es inaugurar la ventana de campeones, dando la vuelta con mi equipo, los directivos, mis compañeros, los hinchas y mis hijos.”, contó frente a los miles de espectadores que los veían.

Lee También

Teófilo Gutiérrez juega gratis en Junior u otro club

La expresión la dijo el delantero contando que no tiene problemas de dinero para quedarse en el equipo, aunque expresó que su máxima motivación es el cariño que le den los hinchas.

“Lo más importante es que al final de cada temporada, el hincha llore de felicidad por ganar un título y no tengo problema en eso (dinero). Si me dicen ‘póngase la camiseta’ y, después que el hincha me pague con amor, yo juego en cualquier club. más en Junior, que es el mío. Eso no tiene precio“, contó.

A pesar de esas palabras, Teófilo tiene claro que su amor por Junior y su historia con el equipo no ha terminado y él desea volver a ponerse la rojiblanca, aunque aseguran que ellos ya estarían buscando a Carlos Bacca.

“Mi sueño es retirarme en Junior y no solo eso, quiero seguir ganando en Junior. El ser hincha del equipo, y por ser barranquillero, significa mucho para mí vestir esta camiseta, dar lo mejor siempre de mí porque jugar en el club es una presión grande por la gente y el estadio”, reflexionó.

Estas son las palabras de Teófilo Gutiérrez en las que habló de su futuro en Junior de Barranquilla, o no: