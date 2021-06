La Dimayor decidió sancionar a siete jugadores por esa pelea tras el pitazo final de la semifinal entre Junior y Millonarios. Entre ellos está Sebastián Viera, quien fue grabado por las cámaras mientras le pegaba a Jader Valencia y a Ricardo Márquez.

El capitán de Junior estará tres fechas sin jugar y deberá pagar 484.544 pesos, una sanción que él respeta y que deberá cumplir en el inicio de la Liga BetPlay del segundo semestre.

Luego de que se conociera esta sanción, el guardameta se expresó en sus redes sociales por este bochornoso acto y ofreció disculpas por su actuación, pues él es uno de los deportistas más experimentados del fútbol colombiano.

“Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza”, dijo asumiendo su error.

Sin embargo, así como lo dijo uno de sus compañeros minutos después de la pelea, Viera expresó que su acción fue provocada, aunque espera que eso no vuelva a pasar.

“Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa. A futuro, y con la misma templanza y humildad, me comprometo a seguir luchando y respetando estos colores dentro y fuera de la cancha”, añadió.

Todo esto lo dijo en su cuenta de Twitter, una red social en la que le gusta estar activo para dar opiniones o compartir información relacionada a su carrera.