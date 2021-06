Faustino Asprilla mostró su malestar al escuchar el nombre del cuadro del ‘corazón del Valle’ en medio de una polémica sobre el fútbol colombiano desarrollada en el canal ESPN, en el que funge como panelista.

La molestia del popular ‘Tino’ apareció cuando se dijo que todos los clubes profesionales del país tienen recursos para cumplir con sus obligaciones debido a los derechos de televisión, fue así como al respecto pusieron como ejemplo que “hasta Cortuluá” tiene ganancias por ese concepto.

“Cortuluá no paga, a ese equipo no me lo mencionen que me debe una plata”, reclamó con evidente gesto de enojo.