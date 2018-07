El gracioso momento se dio cuando Björkman recibió un pelotazo de su compañero, el australiano Todd Woodbridge, con quien hacía equipo para enfrentar al iraní Mansour Bahrami y al croata Goran Ivanisevic, en un partido de dobles.

Segundos después de recibir el golpe en la espalda, al sueco se le ocurrió tirarse al césped, quejándose de un falso dolor de abdomen y revolcándose con mucha exageración. Allí, con su mano, hizo el gesto para que lo atendiera un médico, que no fue otro sino su rival iraní, que también hizo parte de la puesta en escena.

Este es el video del teatro de los tenistas, difundido por la cuenta oficial del torneo de Wimbledon en Twitter:

Anyone call for a doctor? No, us neither…

…but Mansour Bahrami still comes to the rescue anyway 😅#Wimbledonpic.twitter.com/QkJVE6Z5WG

— Wimbledon (@Wimbledon) 12 de julio de 2018