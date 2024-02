Este jueves 8 de febrero se conoció que el deporte más famoso del mundo tendrá una novedad que incidirá bastante en el transcurso de un partido. Aunque hace unos meses era solo un rumor, todo parece indicar que la decisión ya está tomada y se le dará la bienvenida a la tarjeta azul.

(Vea también: James Rodríguez empacaría maletas para irse de Brasil a club de media tabla en la MLS)

Así lo señaló el diario británico The Telegraph, que mencionó que este viernes la IFAB (International Football Board Association) hará oficial la propuesta de la llegada de una nueva sanción denominada ‘tarjeta azul’.

EXCLUSIVE: Blue cards to be introduced for football sin-bins, with players removed from field for 10 minutes for cynical fouls or dissent

✍️ @ben_rumsby#TelegraphFootball

— Telegraph Football (@TeleFootball) February 8, 2024