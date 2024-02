El pasado 23 de enero, Arturo Vidal fue presentado como nuevo jugador de Colo-Colo de Chile, luego de 17 años en Europa y un fugaz paso por Brasil.

(Vea también: “Ladrón”: Arturo Vidal explotó contra el arbitraje por una nueva derrota de su selección)

Su regreso al equipo donde dio sus primeros pasos en el fútbol estuvo marcado por una controversia, luego de que diferentes medios aseguraran que estaba muy cerca de firmar con el América de Cali.

De hecho, el máximo accionista del equipo ‘Escarlata’, Tulio Gómez, aseguró en su momento que habían hecho varios esfuerzos económicos para pagarle un astronómico salario, el cual ascendía a los 1.000 millones de pesos en total.

Qué dijo Arturo Vidal del América de Cali

Pese a la confianza que tenían desde las directivas del club vallecaucano en poder contratar al extranjero, la indecisión del mismo hizo que se bajaran de las negociaciones.

Sin embargo, en las últimas horas el chileno confesó que se mostró sorprendido por el interés que le mostraron, incluso hinchas del América, pese a que uno de los clubes más grandes del continente lo tenía en carpeta.

“Estaba Boca [interesado], se metió el América de Cali. También que me encantó su forma de hablar conmigo, el cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo y se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta”, dijo Vidal inicialmente en entrevista con DirecTV Sports.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DSportsCL (@dsportscl)

Pero lo que llamó la atención de sus declaraciones fue que, según él, sí quería jugar en el ‘Escarlata’, pero que su primera opción siempre fue el club chileno.

“Yo soy así [de loco], entonces eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión, si no hubiera sido Colo-Colo, hubiese sido el América de Cali”, agregó el exjugador del Barcelona y la Juventus.

Lee También

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.