Este sábado continuó la primera fecha de la Liga BetPlay, con vibrantes compromisos como el Once Caldas vs. Boyacá Chicó, en el que Dayro Moreno se reportó con gol, así como el América vs. Águilas Doradas.

A primera hora, el Once Caldas venció 2-1 al Boyacá Chicó con anotaciones de Santiago Mera y Dayro Moreno. Luego, el recién ascendido Fortaleza consiguió la victoria en Ibagué ante el Deportes Tolima. Un tanto de Daniel Rivera y otro de Adrián Parra sepultaron las ilusiones de los ‘pijaos’ de iniciar la liga sumando.

El último compromiso de la jornada fue América de Cali vs. Águilas Doradas. Con un gol de Fredy Salazar, los visitantes se llevaron la victoria e hicieron del Pascual Guerrero un infierno para la ‘mecha’ en pleno arranque de torneo.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay en fecha 1, sábado 20?

Así quedó la clasificación de la Liga BetPlay una vez finalizados los primeros partidos del campeonato colombiano:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Fortaleza 3 1 1 2 Once Caldas 3 1 1 3 Águilas Doradas 3 1 1 4 Jaguares 3 1 1 5 Deportivo Cali 1 0 1 6 Deportivo Pereira 1 0 1 7 Medellín 0 0 0 8 Santa Fe 0 0 0 9 Equidad 0 0 0 10 Envigado 0 0 0 11 Atlético Nacional 0 0 0 12 Bucaramanga 0 0 0 13 Deportivo Pasto 0 0 0 14 Junior 0 0 0 15 Millonarios 0 0 0 16 Alianza FC 0 0 0 17 Deportes Tolima 0 -1 1 18 Boyacá Chicó 0 0 0 19 América de Cali 0 -1 1 20 Patriotas 0 0 0

Para la jornada del domingo 21 de enero están programados los siguientes juegos:

Millonarios vs. Independiente Medellín (4:00 p.m.)

Junior vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p.m.)

Atlético Nacional vs. Alianza FC (8:20 p.m.)

