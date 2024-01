Como ya es una positiva costumbre, Deportes Tolima confirmó sin misterios su primera convocatoria de la temporada, para recibir como local a Fortaleza CEIF, este sábado 20 de enero (6:10 p. m.), en su estreno en la Liga BetPlay 1 2024. Y la misma registra importantes novedades en su conformación, algunas de ellas ya adelantadas por el técnico paisa David González, y otras que causaron cierta sorpresa.

En efecto, el estratega no podrá contar para este debut con el arquero brasileño Neto Volpi, quien se perdió partido definitivo del semestre pasado y que aún se recupera de algunas molestias musculares que arrastró en la pretemporada; e incluso en los dos últimos partidos de la semifinal del torneo pasado. Tampoco con el zaguero Anderson Angulo, que adelanta su recuperación de un esguince de tobillo que lo marginó del tramo final de la temporada del 2023.

En reemplazo del guardameta foráneo estará el juvenil Gali Balanta: que retornó al primer equipo de la ‘tribu’ luego de su pasantía por Atlético F.C. y que fue repatriado para oficiar como tercer arquero, aunque en esta ocasión será suplente de Juan Camilo Chaverra, titular en el juego frente a los ‘Atezados’. En este caso, el golero William Cuesta, que sigue unido al grupo, se recupera de una lesión en su mano izquierda.

A la ausencia de Volpi y Ángulo, de parte del conjunto de la ‘Tierra Firme’, también se oficializó que el lateral derecho Yilson Rosales y el volante de marca Brayan Rovira, los únicos dos refuerzos de la institución para el torneo que se avecina, no entraron en este primer listado del año. El primero, por motivos que aún no se conocen, mientras que el segundo empezó su proceso, luego de sufrir un desgarro.

Más novedades del Deportes Tolima para su debut en la Liga

En cuanto a sorpresas, se destaca la inclusión del joven zaguero Juan José Mera, que recibió el voto de confianza del entrenador y está en el grupo de 18 elegidos para este cotejo, ante el recién ascendido a Primera División. También aparece el mediocampista Carlos Esparragoza, que pese a que se había manifestado su salida del club en diciembre, finalmente renovó por un año más su vínculo contractual.

Resulta llamativo que el delantero argentino Lucas González no esté en el grupo de concentrados dispuesto por el cuerpo técnico para el inicio de la campaña liguera, por motivos que pasarían por el criterio del profesor González, que en esta ocasión optó por darle el voto de confianza a Brayan Gil: que será alternativa en el frente de ataque del colectivo, comandado por Diego ‘El Tanque’ Herazo.

Tampoco se encuentran presentes en la plantilla dispuesta los defensores César Haydar y Marlon Torres: ambos por razones que no fueron divulgadas por el orientador, pero que obedecerían a darles más tiempo de preparación, pues no tienen sanciones vigentes en el certamen, como para pensar que por este motivo que no fueron incluidos en la delegación que concentró de cara al trascendental duelo en el inicio.

El resto de la nómina será la misma que terminó en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2 2023 y que quedó a un paso de alcanzar la gran final del certamen. La misión es, sin duda, una sola: comenzar con un triunfo su participación en la competencia, en la que está llamado a ser protagonista de los primeros lugares y pelear el título, que ha sido esquivo durante los últimos dos años en el FPC.

Convocados del Deportes Tolima para recibir a Fortaleza

Arqueros: Juan Camilo Chaverra y Gali Balanta.

Defensas: Yhormar Hurtado, Léider Riascos, Junior Hernández, Julián Quiñones y Juan José Mera.

Volantes: Cristian Trujillo, Fabián Mosquera, Carlos Esparragoza, Juan Pablo Nieto, Yeison Guzmán, Kevin Pérez, Álex Castro, Jeison Lucumí y Facundo Boné.

Delanteros: Brayan Gil y Diego Herazo.

#ConvocadosDT 📋 Nuestros 18 jugadores convocados para el duelo ante @FortalezaCEIF por la jornada 1 de la Liga Betplay. ¡Vamos equipo! 👊🏽 pic.twitter.com/LxL7RJiOjA — Club Deportes Tolima (@cdtolima) January 19, 2024

Pulzo complementa

El técnico de Deportes Tolima, David González, respondió a las críticas por la falta de refuerzos en el equipo. Durante los primeros días de pretemporada, González destacó la continuidad de la nómina como la principal apuesta para la próxima Liga BetPlay. A pesar de la salida de siete jugadores, incluyendo el arquero Christian Vargas y otros elementos clave, el equipo confía en mantener la calidad y el rendimiento. El entrenador defendió la plantilla existente, destacando su conocimiento del estilo de juego y la forma de entrenar.

Señaló que, aunque podrían llegar nuevos jugadores, la base se mantiene como un “plus”. González expresó su confianza en el grupo actual, resaltando su capacidad competitiva y ambición. Además, subrayó la intención de la directiva de dar más oportunidades a los talentos de la cantera. Invitó a la afición a creer en el proyecto y destacó la importancia de construir un camino de éxitos desde la primera fecha de la Liga BetPlay. El equipo iniciará la temporada el 20 de enero enfrentando a Fortaleza CEIF en casa.

