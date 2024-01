Cuando todo parecía consumado para Deportes Tolima de cara al debut en la Liga BetPlay 1 2024, en lo que respecta al mercado de fichajes, el ‘Vinotinto y Oro’ está a punto de darle una alegría a toda su gente. El volante Brayan Rovira, el mismo que en su momento desistió de quedarse en el club, tal parece que cambió de opinión y estaría listo para unirse a la disciplina de la ‘tribu’, bajo la batuta de David González.

Según trascendió, la dirigencia del conjunto de la ‘Tierra Firme’ tendría listo un acuerdo con Atlético Nacional, dueña de los derechos deportivos del hombre de 27 años, para la adquisición de su pase en su totalidad. Una jugada que no estaba en las cuentas del más optimista, pues ante una posibilidad anterior frustrada, el presidente del club, César Camargo Serrano, había sido severo con el cesarense.

“Quedamos un poquito como un plato de segunda mesa y la verdad esas condiciones a nosotros no nos gustan. El jugador que esté en Deportes Tolima tenemos que ser su prioridad. Entonces si no se pudo, no se pudo, pero hoy soy bastante pesimista con relación a ese negocio. Buena mar para él, pero nosotros tenemos que ser prioridad, no segundones de nadie”, dijo Camargo Serrano en noviembre de 2022.

Por eso resultó extraño que de parte de la institución hubiera interés en repatriar al futbolista, que en su momento se negó a hacer parte del ‘trueque’ propuesto con Nacional para que continuara en las filas del ‘Pijao’, finalizado el préstamo por una temporada, y a cambio desde Ibagué partiera a Medellín el zaguero central Sergio Andrés Mosquera. Eso causó molestia en la directiva, a la que se le pasó el enojo.

Y es que, según explicó en ese entonces el presidente del Tolima, no solo era ponerse de acuerdo con el ‘verde’ paisa, sino también con el extinto Valledupar F.C. —hoy Real Soacha—, que era dueño de un porcentaje del atleta nacido en Bosconia. Pero tal parece que a diferencia de aquella ocasión, en el que el empresario de Brayan se negó a entrar en las tratativas, en esta oportunidad sí habría un buen negocio.

Brayan Rovira ya ilusiona a la hinchada del Deportes Tolima

Tras conocerse su inminente arribo al cuadro ‘musical’, Rovira no dudó en darle un ‘guiño’ a la parcial y, en su cuenta de Instagram, hizo una publicación que causó emoción. A través de la sección de historias, Rovira puso una postal en la que aparece vistiendo la camiseta del club, con el número 6 en la espalda, durante su paso en 2022. Acompañado del extremo Jeison Lucumí, que todavía hace parte de la nómina.

“TBT con la ‘mija’ mayor”, comentó el nacido en Bosconia (Cesar), haciendo referencia al talentoso deportista que lo acompañaba en la imagen. De inmediato, la publicación se hizo viral entre los seguidores del ‘Vinotinto’, que exigían novedades por parte del equipo en cuanto a la incorporación de nuevos elementos a la plantilla, pues solo había llegado un futbolista: el lateral derecho Yilson Rosales, ex-Pasto.

La actualidad del mediocampista es una incógnita, pues tendría una seria lesión que le impidió figurar en Universidad Católica de Chile, elenco con el que estuvo durante el 2023 en calidad de cedido. En principio fue diagnosticado como desgarro, pero a medida que pasó el tiempo se complicó y lo marginó de la competencia activa, por lo que pidió rescindir su vínculo con el equipo austral y retornar a Nacional.

La venta del volante Juan David Ríos al Deportivo Pereira, en al menos 600.000 dólares, obligó a Camargo a salir al mercado y vincular a un posible reemplazo. Aunque no se conocen detalles de la negociación, el monto pagado por Rovira estaría cercano, con lo que se reinvirtieron los recursos obtenidos por Deportes Tolima en la transacción de uno de sus referentes, por otro de buen pasado.

