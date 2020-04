green

“Bien puedo imaginarme que quizás incluso sea la sentencia de muerte para uno u otro equipo. No quiero ser demasiado pesimista, pero sí creo que muchos patrocinadores se suman al ciclismo solamente por el Tour de Francia”, comentó Martin en entrevista con ‘Omnisport’.

La carrera ciclística más famosa del mundo ya fue retrasada dos meses y actualmente está prevista la partida para el 29 de agosto desde Niza. Martin consideró que, en caso que no sea posible su realización regular hasta entonces, una posible variante también sería un tour sin público.

“Creo que más fanáticos podrían sentarse delante del televisor y quizás también fans que por lo general no están interesados en el ciclismo”, sostuvo Martin, de 34 años. “Podría ser el único gran evento deportivo de este año. Por lo tanto, me parece mal si desde el principio no se quiere contemplar esta posibilidad”.

Con esto, Martin se une a otros pedalistas, como los colombianos Rigoberto Urán, del Education First, y Nairo Quintana, del francés Arkéa Samsic, quienes coinciden en que no hacer el Tour “sería catastrófico”.