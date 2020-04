green

El periodista deportivo salió al paso de las críticas que están recibiendo él y algunos otros colegas que están abogando por el pronto regreso del balompié nacional, que seguiría pausado por lo menos tres meses más.

Vélez respetó el hecho de que el Gobierno Nacional se tome su tiempo para definir cuándo debería volverse a jugar fútbol en Colombia, pero arremetió contra las personas que descalifican a los periodistas que, viviendo del fútbol, esperan su reanudación.

“Los que estamos en el fútbol debemos defender nuestros medios y trabajo. Eso es lo lógico. Sería antinatural lo contrario. Claro, no faltan los filósofos imbéciles que a través de las redes sociales critican al que defiende la aviación porque es aviador. Entones, está mal que uno defienda el negocio de uno, qué te parece…”, argumentó el analista en esa emisora.

El comentarista también le dedicó unas palabras a los opositores del presidente Iván Duque, a quien elogió por la forma como está afrontando la crisis sanitaria por la llegada del coronavirus al país.

“El comportamiento del presidente es de elogiar, con todo y que se puede equivocar. Puedo no estar de acuerdo en muchas de las cosas, pero no hago parte de mamertolandia. Como ahora la moda es ser mamerto, critico y no hago… esa es la postura mamertoide. En cambio, yo hago para criticar y no aspiro a que me regalen nada”, ironizó Vélez.

Por último, el periodista cerró su editorial invitando a que se revisen las opciones ideales para que vuelva el fútbol y atacando a las personas políticamente correctas. “Estoy de acuerdo, a esto hay que ponerle paciencia, pero también inteligencia, y yo como no soy idiota útil, ni borrego, pienso y digo lo que creo sin posturas políticas, ni mucho menos con los eufemismos propios de los políticamente correctos, a quienes realmente detesto”, concluyó el conductor.