En medio del diálogo, ‘Suso’ destacó que su entrevistado era seguidor del Atlético Bucaramanga, equipo que nunca ha sido campeón, por lo que aprovechó para burlarse de él.

“¿Qué tan hincha sos?, ¿cuántos títulos tiene el Bucaramanga?”, preguntó. Sin embargo, ‘Píter Albeiro’ no se dejó amargar y devolvió el ‘garrotazo’ con una pulla al Independiente Medellín, equipo de Dany Alejandro Osorio, quien encarna a ‘Suso’.

“Creó que algún día el Bucaramanga podrá tener los mismos títulos internacionales que tiene ‘el Poderoso’ [Medellín]”, contestó.

En ese instante, ‘Suso’ no tuvo más opción que reír y felicitar a su interlocutor por el repentino apunte, aunque gambeteó el comentario aclarando: “No, yo soy hincha es del Atlético Chupamestepenco”.

Por otra parte, ‘Píter Albeiro’ indicó que internacionalmente es fanático del Barcelona de España, conjunto que tiene los mismos colores del Medellín, rojo y azul. “Por eso, cuando juega ‘el Poderoso’ le hago fuerza, por los colores”, explicó.

Finalmente, ‘Píter’ agregó que le gusta tanto el fútbol que cuando era niño lo apodaban ‘Maradonita’, pero que su padre no lo apoyó en su idea de ser jugador: “Me decían así porque era pequeñito, zurdito y me sacaba de a 4 o 5 rivales. Incluso, hubo un concurso del Noticiero 24 Horas y clasifiqué, pero mi papá no me dejó ir, él me pedía solo estudio y estudio”.

En video, el cruce de comentarios (desde el minuto 16:40):