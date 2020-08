Chimaev le escribió en Twitter al jefe de la UFC que estaba listo para “aplastar” a cualquiera de las siguientes figuras de las artes marciales mixtas: Nate Díaz, Jorge Masvidal o Conor McGregor.

Frente al reto, McGregor –de 32 años y excampeón en varias divisiones– aceptó de inmediato esperando que el combate sea pactado para la cartelera del 29 de agosto, lo que aún no ha oficializado.

“No soy engreído, solo tengo confianza. Entiendo si no quieren pelear conmigo”, apuntó Chimaev, apodado como ‘el Lobo’.

Entre tanto, McGregor, célebre por la pelea de boxeo que sostuvo con Floyd Mayweather en la que fue noqueado, no aparece en la jaula de UFC desde el 18 de enero de 2020, cuando venció al estadounidense Donald Cerrone.

I’m getting bored, please @danawhite give me @NateDiaz209 @GamebredFighter @TheNotoriousMMA same night. I can smash all these guys… I’m not cocky guy I’m just confident. I understand if they don’t want to fight me.

— Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 30, 2020