El fútbol europeo se acerca a la implosión: 12 grandes clubes anunciaron este lunes su “Superliga“, una competición privada destinada a chocar con la Liga de Campeones, lo que constituye una declaración de guerra a la que la UEFA prometió responder con duras medidas contra esos clubes y sus jugadores, tal como lo evidencia un comunicado compartido por la organización en Twitter.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

Read it in full here: 👇

— UEFA (@UEFA) April 18, 2021