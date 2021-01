El Super Bowl 2021 ya está listo. El domingo, Tamba Bay y Kansas City clasificaron al partido definitivo por la temporada 2020 de la NFL y el próximo 7 de febrero se medirán en el estadio Raymond James.

Curiosamente este escenario es en el que habitualmente juegan el equipo de Tampa, lo que lo hace en un ‘local’ para este enfrentamiento. De hecho, es el primer equipo en la historia que podrá lucha por el título de campeón en su propio campo.

Los Bucanners, como se les conoce a los de Florida, tienen como máxima figura del equipo a Tom Brady. A sus 43 años, este estadounidense se convierte en el jugador de más edad en disputar en Super Bowl.

(Le puede interesar:Shakira y Jennifer Lopez ganaron su primer Emmy por ‘show’ en Super Bowl)

Sin embargo, su experiencia en años también se traduce en títulos. Brady buscará su séptimo anillo y esta será su décima oportunidad en el gran juego de la NFL. Todas las anteriores fueron con los Patriots, club en el que jugó por 20 años hasta marzo del 2020, cuando decidió salir para ir a los ‘Bucs’.

Pero esa no es la única estrella del partido. Los Chiefs de Kansas tienen como mariscal de campo a Patrick Mahomes. Él, con solo 25 años, se ha ganado el reconocimiento como una de las nuevas estrellas de este deporte. De hecho, el año anterior trascendió que habría firmado un contrato que lo vincula a su equipo por 10 años por un valor de 500 millones de dólares.

Mahomes buscará su segundo Super Bowl como profesional luego de que en 2019 consiguiera saborear la gloria al vencer a San Francisco.

Aunque no se conoce en detalle cómo será, sí expresaron que cerca de 7.500 trabajadores de la salud, que ya estén vacunados, harán parte de los espectadores que asistirán a este evento que año tras año se lleva la atención de los norteamericanos.

Lo que más llama la atención de esta ‘nueva normalidad’ es que habrá muchos más espectadores en sus casas. Esto podría aumentar el costo de la publicidad, pues año tras año se romper récords económicos de las marcas que quieren aparecer en este magno evento. Se estima que pudo llegar a tener 190 millones de televidentes en años anteriores.

Aunque la mayoría de seguidores del fútbol americano están pendientes de lo deportivo, los espectáculos de medio tiempo también hacen parte de este gran show.

Pepsi será la marca encargada de esta producción y la presentación del artista canadiense será de doce minutos.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

— The Weeknd (@theweeknd) November 12, 2020