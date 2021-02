green

El fútbol argentino está de luto luego de que el Ministerio de Seguridad de ese país confirmara que Santiago ‘Morro’ García, jugador de Godoy Cruz, se suicidó. El delantero uruguayo fue encontrado muerto en su apartamento en la ciudad de Mendoza.

García era uno de los jugadores más representativos de ese club argentino y jugaba allí desde hace más de 4 años. El futbolista de 30 años estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico desde hace varias semanas.

En el club mendocino, el popular ‘Morro’ convirtió 51 goles en 119 partidos jugados, lo que representaba un promedio goleador sobresaliente de 0.43. Hace un par de años se llegó a especular con que River Plate lo quería contratar.

El suicidio fue reportado por varios de los periodistas y los medios de comunicación más importantes de Argentina. La noticia tomó por sorpresa a todos los involucrados con el balompié albiceleste.

A continuación, algunos de los primeros reportes que se conocieron sobre la muerte del ‘Morro’ García:

CONMOCIÓN EN EL FÚTBOL ARGENTINO: Se suicidó el Morro García. El delantero de Godoy Cruz tenía 30 años y estaba con tratamiento psiquiátrico. pic.twitter.com/jfHudoWxKW — TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2021

⚫️ Con profundo dolor confirmamos la muerte de Santiago 'Morro' García, jugador e ídolo de Godoy Cruz. Tenía 30 años. 🧷 https://t.co/jl885h9WIL pic.twitter.com/KwtGKgbOd7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 6, 2021

Se suicidó el Morro Garcia.

Un fuerte abrazo a la familia. https://t.co/sCaVkBYfjr — Martin Arevalo (@arevalo_martin) February 6, 2021

Terrible noticia: murió Santiago "Morro" García. El cuerpo del goleador de Godoy Cruz fue encontrado en su departamento mendocino. Lo confirmó el Ministerio de Seguridad a Radio Nihuil. pic.twitter.com/WHvgbFq4Py — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2021

En Colombia, cualquier persona que esté sufriendo problemas de ansiedad, depresión o algún otro asociado a la salud mental o el consumo de sustancias psicoactivas, puede comunicarse con las líneas telefónicas que el Ministerio de salud habilitó en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

También puede buscar ayuda en la aplicación Way Pacientes o consultar las preguntas frecuentes alrededor del tema que hay en la página del Gobierno dedicada al coronavirus.

No olvide, además, preguntar por los programas que tiene su prestador de salud y no tema agendar una cita con un profesional si cree que la necesita. Si no es usted la persona que batalla con su salud mental, estas frases le pueden indicar que una persona alrededor suyo puede estar contemplando la idea de suicidio: