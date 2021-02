green

El hombre señaló que estuvo hasta el último día con Diego Maradona, que murió en una casa familiar mientras se recuperaba de una operación relacionada con un hematoma en la cabeza.

Y entre sus detalles, expuestos en el programa ‘Vino para voz’, del Canal KZO, contó que el exjugador le habría manifestado que no tenía ganas de permanecer con vida.

“Yo sentí que él ya no quería vivir más”, enfatizó inicialmente. Y agregó que su tío “ni siquiera quería salir a caminar”.

“Me decía: ‘Viví 60 años, me privé de muchas cosas y no quiero seguir así. Vivo hasta los 60, no quiero más”, añadió el hombre en su testimonio.

El sobrino dio a entender que Maradona se dejó morir, desligándose así de las polémicas surgidas sobre la aparente falta de cuidados que tuvo.

“No sé por qué no la peleó como la peleó siempre, ya no comía bien… Ni pateaba una pelota”, argumentó el joven.

Lo cierto es que el caso se encuentra en investigación, pues aún se analiza el grado de culpa del personal médico que lo rodeó hasta el final.

En video, las palabras del sobrino de Maradona (desde el minuto 36:28):