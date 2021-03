En consecuencia, el jugador no podrá estar con la selección guaraní en las fechas 5 y 6 de la Eliminatoria suramericana, ante Chile y Colombia, el 25 y 30 de marzo, respectivamente.

Almirón se lesionó el sábado 27 de febrero, durante el 1-1 ante Wolverhampton, encuentro en el que debió ser sustituido en el periodo de descanso.

Sin embargo, Osvaldo Isfrán, médico del combinado paraguayo, se atrevió a decir que el volante podría ser convocado y hacer parte de los compromisos ante australes y ‘cafeteros’.

“No pensamos en descartarlo. El informe de su resonancia no es desalentador porque no hay rotura. Vamos a llamarlo de acuerdo a la decisión del profesor Eduardo Berizo. Si hay condiciones, él va a estar con nosotros”, explicó en palabras destacadas por el diario paraguayo ABC Color.

Y agregó, pese a que no lo ha examinado personalmente, que se trata de un problema menor: “Su inflamación puede ir desapareciendo en los próximos días, él puede correr sin mucho dolor”.

La contienda entre Paraguay y la Selección Colombia se llevará a cabo en el Estadio Defensores del Chaco, de Asunción, a las 6:15 p.m.

Newcastle informó que la recuperación del jugador se extenderá hasta abril:

🤕 #NUFC will be without Allan Saint-Maximin and Miguel Almirón until April after both players picked up injuries against Wolves on Saturday.

Emil Krafth is set to resume training later this week.

— Newcastle United FC (@NUFC) March 2, 2021