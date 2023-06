Este viernes 2 de junio, la justicia argentina encontró culpable al futbolista Sebastián Villa por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra Daniela Cortés, su expareja, en un caso que salió a la luz en 2020.

El extremo colombiano, jugador activo de Boca Juniors, recibió la noticia en el juzgado #2 de Lomas de Zamora y tuvo que ser sacado del brazo, tal y como retrataron medios de ese país, ya que él no se esperaba la condena, pues durante todo el proceso judicial insistió en su inocencia.

Sebastián Villa sí podría ir a prisión, según experto argentino en ESPN

Si bien la condena de 2 años y un mes contra Villa aún no es efectiva –la defensa apelará el fallo–, expertos judiciales argentinos aseguran que el colombiano sí podría ir a prisión, ya que enfrenta otra causa por presunto abuso sexual.

En ESPN F90 Argentina, el periodista judicial Germán ‘Pampa’ Mónaco señaló que el atacante ex Deportes Tolima irá a juicio oral por la denuncia que le interpuso Támara Roldán y, de ser encontrado culpable, no se podrá evitar que no vaya a prisión.

“La causa sobre presunto abuso sexual, que interpuso Támara Roldán, ya está en pedido de elevación a juicio. La fiscal le pedirá al juez de garantías que tome todas la pruebas y envíe a juicio oral para fin de año, llevándose a cabo en 2024”, dijo.

Y añadió: “Ahí está el tema con Villa. Si el año que viene, cuando le hagan el próximo juicio, lo encuentran culpable, por más de que le den una pena menor, al tener esta condena (la de 2 años y 1 mes), va a ser de cumplimiento efectivo. La pena en expectativa por la otra causa que es abuso sexual agravado con acceso carnal es muy complicada, tiene varios años de cumplimento efectivo”.

Boca Juniors define el futuro de Sebastián Villa

Otro de los interrogantes que surgió con la condena contra Villa es qué pasará con el futuro del extremo colombiano y es que muchos se preguntan si seguirá jugando en Boca o si es posible que se dé una transferencia.

Según ‘Pampa’ Mónaco, el fallo no efectivo contra Villa le permite al antioqueño “tener una vida normal y seguir trabajando”, por lo que será el club el que tome la decisión, basada en la moral, de que si continua o no con sus labores.

No obstante, el experto resaltó que si Villa es convocado para un partido en el exterior, su salida del país no será sencilla puesto que tiene que solicitar un permiso de trabajo.

“No va preso. Si Boca sigue usando a Villa como jugador y tiene que viajar fuera del país a jugar, el abogado tiene que presentar una solicitud para dejar el país e ir a trabajar”, precisó.

Finalmente, en cuanto a una transferencia –que es lo más probable que ocurra, según periodistas de Argentina–, Villa no tiene ninguna limitante ya que la condena no está firme y seguramente será apelada por la defensa, siendo este un proceso de varios meses.