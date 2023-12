Santiago Cruz dejó a un lado el micrófono y la guitarra para hablar de una de sus pasiones: el fútbol.

El intérprete de éxitos como ‘Y si te quedas, ¿qué?’ y ‘Desde lejos’ es un hincha fiel del Deportes Tolima, así como de la Selección Colombia, por lo que mantiene una relación activa con algunos personajes e instituciones de dicho deporte.

(Vea también: Andrés Marocco le restregó su carrera a Melissa Martínez y se gritaron (muy feo) en vivo)

Justamente, en diálogo con César Augusto Londoño para As Colombia, Cruz comentó la anécdota que tiene con James Rodríguez, en 2014, antes de fichar por el Real Madrid.

Según el artista de música romántica, luego del Mundial de Brasil intercambió algunos mensajes con el ’10’ de la Selección Colombia y acordaron un reunión en Ibagué, ya que que sus familias vivían allí.

“James iba a pasar vacaciones después del Mundial a Ibagué y yo también iba para allá, entonces nos pusimos de acuerdo, vamos a juntarnos en Ibagué”, dijo en un principio.

Lee También

Sin embargo, cuando llegó el momento de la esperada cita, el cantante comentó que recibió un mensaje de Rodríguez Rubio excusándose por su inasistencia, pues le dijo que le salió una “vuelta” de última hora.

“De pronto me escribe: ‘Santi’, me tengo que ir urgente, no nos podemos ver’….”, precisó Cruz.

¿Por qué James dejó plantado a Santiago Cruz?

Lo que el cantante no se esperaba era que el desplante de James tenía nombre y apellido: Florentino Pérez. Y es que el cucuteño tuvo que viajar de inmediato a España para firmar el contrato con Real Madrid.

“Al otro día lo veo en las noticias firmando con el Real Madrid, y yo, bueno, incumplió la cita por una buena razón”, finalizó.

😎🍿Se estrena #NEP “Nadie Es Perfecto” el programa de entrevistas de @cesaralo hoy con un gran hincha del Tolima, el cantante @SantiCruz 📹véalo aquí: https://t.co/NXWlPu18g2 pic.twitter.com/N28BU7BX7r — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) December 6, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.