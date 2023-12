James Rodríguez no solo vive de la millonada que le paga Sao Paulo y de los negocios que tiene en Colombia, sino también de su imagen, la cual ha construido con el pasar de los años.

Y es que, mientras el ’10’ es centro de rumores en Brasil, aprovechó su tiempo de recuperación para firmar con New Balance, una de las marcas de ropa más importantes del mundo.

A través de varias publicaciones en redes sociales, el volante creativo compartió el vínculo que estableció con la compañía estadounidense, que de ahora en adelante será su patrocinador.

Cabe recordar que en el partido de Eliminatorias entre Ecuador y Colombia (0-0), Rodríguez Rubio presumió los guayos New Balance Tekela v4 Pro Low FG, color negro con naranja, cuyo valor está entre 1’000.000 y 1’500.000 pesos colombianos.

“Estoy muy feliz de unirme al equipo de jugadores patrocinado por New Balance. Siempre he admirado la marca y poder establecer esta asociación apenas unos meses después de mi llegada a Brasil, me hace sentir muy satisfecho y feliz. Estoy viviendo un momento especial con el Sao Paulo ganando un título sin precedentes, y también por esta unión con New Balance. Estoy seguro que será un éxito”, dijo James Rodríguez.

James Rodríguez, entre rumores y preocupación en Sao Paulo

En las últimas horas, el ’10’ de la Selección Colombia protagonizó los secretos de pasillo en Brasil, pues, pese a tener contrato vigente con su club, el volante aseguró en una entrevista que no estaba seguro de su continuidad en el ‘Tri’.

Ante ello, la prensa de ese país empezó especular sobre el futuro del creativo y lo relacionaron con el Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores y donde juega su amigo Marcelo, además de Jhon Arias.

Hasta el momento, no hay claridad sobre el futuro de James, pero lo que sí es cierto es que hay un alto grado de preocupación en los hinchas, ya que el volante está lesionado y no está del todo a gusto en la institución.

