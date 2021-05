Santiago Botero, que será comentarista del Giro de Italia en las transmisiones del Canal Caracol, expresó las expectativas que tiene sobre el desempeño de Fernando Gaviria en las etapas planas de la competencia que arranca este sábado 8 de mayo.

“Está claro que él deberá aprovechar las oportunidades que le dé el trabajo de su equipo, esperemos que logre tener conexión entre mente, cuerpo y compañeros. Finalmente, el que más querrá ganar es él”, apuntó.

Botero se refirió a la ausencia de triunfos que el embalador del conjunto emiratí UAE ha tenido en 2020 y 2021, periodo en el que no siempre se le ha visto compaginado con sus gregarios en el ‘tren’ de velocidad que le arman, por lo que el propio Maximiliano Richeze, argentino que funge como su lanzador, alcanzó a decir ante los medios que no sabía qué pasaba con esa descoordinación.

Al respecto, Botero fue consultado sobre dicha situación, frente a lo que contestó que desconoce si hay roces entre el colombiano y su equipo, o si hay situaciones que lo estén afectando en su rendimiento.

“Me entero por lo que me acaban de preguntar de su aparente rebeldía, pero en la naturaleza de Fernando está esa rebeldía de no dejarse encapsular… Lo he visto trabajar con normalidad y no es momento de encuadrarlo en un problema con su equipo”, señaló.