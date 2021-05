De los 8 pedalistas presentados en un principio por el elenco del Medio Oriente, se cayeron 2; uno fue el ‘escarabajo’ de 21 años de edad, mientras que el otro fue el esloveno Domen Novak.

En su lugar fueron oficializados para la competencia que arranca este sábado 8 de mayo el japonés Yukiya Arashiro y el español Rafael Valls.

En consecuencia, el Bahrain tomará la partida con el español Míkel Landa, excompañero de Nairo Quintana en el Movistar, y completará su formación con el también ibérico Pello Bilbao, el italiano Damiano Caruso, el suizo Gino Mader y los eslovenos Matej Mohoric y Jan Tratnik.

Por su parte, la cuota de ‘cafeteros’ para el Giro de Italia queda hasta el momento con el ya confirmado Éiner Rubio (Movistar) y por los preinscritos Egan Bernal (Ineos), Iván Ramiro Sosa (Ineos), Daniel Felipe Martínez (Ineos), Fernando Gaviria (Emirates), Juan Sebastián Molano (Emirates) y Harold Tejada (Astana).

Acá, la nómina presentada por el Bahrain Victorius:

Andiamo ragazzi!

Our line up for @giroditalia

🇪🇸 @MikelLandaMeana

🇯🇵 @YukiyaArashiro

🇪🇸 @PelloBilbao1990

🇮🇹 @CarusoDamiano

🇨🇭 @maedergino

🇸🇮 @matmohoric

🇸🇮 @JTratnik

🇪🇸 @RafaVallsFerri #RideAsOne #Giro https://t.co/tp7cHtsbtV

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 3, 2021