La relatora explicó que el presente de Egan Bernal es una incógnita y que Colombia no debería descartar como segunda opción para luchar por la clasificación general del Giro de Italia al también cundinamarqués Daniel Felipe Martínez.

Inicialmente, la relatora explicó que las dolencias lumbares de Bernal serán un obstáculo para que se desempeñe en su mejor nivel, ya que no se ha recuperado y no ha podido hacer muchas carreras de preparación.

“Lo de Egan preocupa porque no ha podido competir como otros rivales, me da la impresión de que sigue siendo muy cauto por la incomodidad de su espalda y por eso no se ha atrevido a moverse”, apuntó.