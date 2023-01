Independiente Santa Fe debutó este jueves en la Liga BetPlay 2023-I ante un duro rival como lo es Jaguares y más si es el local. Sobre las 5:20 p.m. rodó el balón en el Jaraguay.

(Vea también: Sorpresa en Santa Fe por no inscribir a uno de los fichajes de 2023; ¿se va?)

Sin embargo, ni siquiera había terminado el protocolo y el ‘Cardenal’ se fue arriba en el marcado con gol de José Enamorado, el cual llegó al segundo 14.

Saque desde la mitad de la cancha de Jaguares y gran presión la de Santa Fe, siendo Neyder Moreno el que quitó la pelota. El rebote le quedó a Wilson Morelo y este asistió José Enamorado, quien solo tuvo que definir ara hacer un gol que quedará en la historia del equipo bogotano.

Este es el gol más rápido en toda la historia de Independiente Santa Fe, el cual superó al que marcó en 1982 Dragan Pavlovic, quien lo hizo en un clásico ante Millonarios que finalizó 3-0. En tercer lugar, Adolfo ‘Tren’ Valencia hizo gol a los 35 segundos. Esto fue el 5 de mayo de 1996, cuando santa Fe le ganó 2-1 a Junior.

Goles RÁPIDOS de @SantaFe

HOY A JAGUARES

14 segundos José Enamorado

21' Dragan Pavlovic Vs Millonarios

35' Tren Valencia vs Junior

52' Francisco Serrano vs Huila@josasc @DatosSantaFe pic.twitter.com/7OCF6ZIFlR

— carlos forero (@carlosforero11) January 27, 2023