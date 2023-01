Minutos antes del debut ante Jaguares, Independiente Santa Fe dio a conocer a los medios de comunicación los 33 jugadores que conforman la nómina de la temporada.

Asimismo, confirmó las dorsales que cada jugador llevarán en su espalda, donde la mítica ’10’ será utilizada por el jovencito José Enamorado y no por Christian Marrugo.

Santa Fe confirmó plantilla y dorsales

Arqueros: Leandro Castellanos (22), José Silva (1), Ómar Rodríguez (33), Juan Espitia (12).

Defensas: Fabián Viáfara (27), Dairon Mosquera (30), José Aja (3), Julián Millán (29) y David Ramírez (4), Carlos Moreno (6), Fabio Delgado (21), Kevin Mantilla (28), Marlon Torres (2).

Volantes: Iván Rojas (5), Harold Rivera (20), Juan Daniel Roa (17), Neyder Moreno (7), Kelvin Osorio (13), Christian Marrugo (80), Jonathan Barboza (8), Jhojan Torres (31), Fabián Sambueza (23), José Enamorado (10), Dylan Prieto (26).

Delanteros: Wilfrido de la Rosa (9), Jersson González (24), Jéferson Rivas (15), Wilson Morelo (19), Hugo Rodallega (11), Dubán Palacio (16), Daniel García (32), Juan Camilo Aristizabal (18) y Nicolás Arcila (25).

Esta es la nómina del León 🦁 para 𝗝𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘃𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 por la 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟭 ⚽ de la Liga BetPlay 2023-I.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/WuorDsHEUc — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 27, 2023

La noticia aquí es que en el listado que emitió Santa Fe, el cual será inscrito ante Dimayor, no aparece Alexis Castillo Manyoma, volante que llegó cedido desde Cortuluá y que ni siquiera ha pisado la sede de Tenjo.

Lee También

Cabe recodar que en su contrato con el ‘Cardenal’ hay una clausula que indica que si llega oferta del exterior, no podrá jugar con Santa Fe. Sin embargo, hasta el momento no se conoce de alguna oferta, por lo que llama la atención que el cuadro bogotano no lo haya registrado. Todo parace indicar que definitivamente no estará con ‘León’.