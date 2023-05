La salida de Harold Rivera de Santa Fe le habría sentado bien al equipo. Así lo demostró en la victoria 5-0 ante Atlético Huila en la fecha 19 del torneo colombiano.

Los goles que le hicieron perder varios puntos al DT tolimense se dieron todos en la noche del domingo ante el ‘opita’. Ahora, Santa Fe está dentro del grupo de los ocho y depende de sí mismo para estar en la fecha de los ocho.

Una de las noticias que arrojó este compromiso fue que en el campo no se vio a Agustín Julio, el gerente deportivo del club que lleva muchos años en ese rol. De hecho, ha sido criticado por su labor.

No obstante, en la transmisión de Win Sports confirmaron que Julio no estaba en el terreno de juego y que no será más el gerente deportivo del club. Luego se conoció que tendrá otro cargo, del que aún se desconoce.

Dicen en la transmisión de @WinSportsTV que Agustín Julio no sigue en #SantaFe. Hoy no estuvo en el campo ante Atlético Huila. pic.twitter.com/wWRWlgwwmg — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) May 15, 2023

La próxima salida de Santa Fe será este miércoles cuando visite al Once Caldas de Manizales en la última fecha del todos contra todos. Una victoria los pondrá en la otro ronda. Un empate o una derrota los pone a depender de otros resultados.