Independiente Santa Fe venció 5-0 al Atlético Huila y se metió nuevamente al grupo de los ocho con 26 puntos. Ahora se jugará la última y definitiva oportunidad ante Once Caldas en Manizales.

Gerardo Bedoya (DT interino) habló en la rueda de prensa posterior al compromiso y allí, además de la emoción por la victoria, reconoció el trabajo que dejó Harold Rivera y lo poco que hizo para darle una nueva alegría a los hinchas de Santa Fe.

“No me gusta el fútbol apresurado. Estábamos verticalizando de manera constante y le dábamos manejo a la pelota. Eso era lo que estábamos pidiendo y por eso la molestia”, fueron las primeras palabras públicas del ‘General’.

Sobre lo que hizo en los dos días que ha estado al frente del equipo dijo que “no fue mucho. Yo veía ese proceso y me encantaba ese proceso. Lástima que no se le dieron los resultados a Harold Rivera. A mi me encanta como técnico. Me enfoqué más en lo socioafectivo, más ese tema emocional. De los dos días un entreno y luego la recuperación. No hice mucho, solo traté que desde lo emocional vinieran tranquilos. Lo de Harold venía bien”.

En cuanto a objetivos se refiere dijo que “la idea es clasificarnos. Conmigo llevan poquito. El tema emocional es muy importante. Mañana hay una recuperación. Entonces no se trabaja mucho. Trataremos de dar un orden, un estilo que no pueda ser tan drástico. No puedo prometer más allá de la entrega. Nosotros jugamos finales, no partidos”.

“Los mire a la cara y venía con mucha expectativa y les pregunté si también tenían la misma expectativa y si realmente valía la pena luchar por esa clasificación“, comentó Bedoya sobre la primera charla con los jugadores.

“No hubo tiempo de trabajo. Es el tema emocional y tratar de que están tranquilos y disfruten. El fútbol es rápido. Yo debuté y me retiré rápido. Hay que disfrutarlo, hice mucho énfasis en eso. Entonces trate de partir de ahí y tratar de que jugaran y si venía el triunfo bienvenido. Todo fue emocional”, concluyó.