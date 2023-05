Santa Fe perdió el segundo clásico capitalino del semestre 1-0 ante Millonarios, en un partido en el que no se vieron tan mal los de Harold Rivera, quienes aún permanecen en zona de clasificación.

Con 23 puntos y a pesar e la derrota, Santa Fe sigue metido en el grupo de los ocho en la casilla 8, gracias a varios resultados que se le dieron. No obstante, este triunfo de Millonarios lo celebraron Junior, Pasto, La Equidad, DIM e incluso el Deportes Tolima que siguen con chances de clasificar.

Esta derrota obliga a Santa Fe a ganar este jueves ante Atlético Nacional (ya clasificado) en lo que será una tarea bastante difícil para Harold Rivera, quien habló sobre todo esto en la rueda de prensa post partido y en especial, le respondió a todos los que pidieron su renuncia.

Harold Rivera, DT de Santa Fe, se desahogó

“Desde antes de venir se ha pedido la cabeza de Harold Rivera y soy muy resiliente. Acá hay mucha gente que quiere hacerle daño a Santa Fe, a Harold Rivera y a Eduardo Méndez. Ahora quién sabe mañana con qué van a salir”, comenzó el DT ibaguereño.

Harold Rivera sobre las críticas recibidas: “Desde antes de venir a Santa Fe se pidió mi cabeza” “Hay gente con ganas de hacerle daño a Eduardo Méndez” “Soy perseverante y vamos a clasificar” pic.twitter.com/YdvbXt5Iip — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) May 8, 2023

“El día que el doctor Méndez decida o yo decida, lo van a saber todos como la ves pasada. Soy perseverante, no me voy a dar por vencido y estoy vivo en los dos frentes [liga y Sudamericana]. No hay cosas imposibles y vamos a clasificar. Estoy seguro de eso. A mí no me da temor. Estamos en una situación que no es fácil. Hay demasiada gente malintencionada y no se por qué ese amarillismo, ese rencor. Acá estamos trabajando y mi relación con el doctor es buena. Si me llama y me dice que no más, pues no pasa nada”.

Finalizó hablando sobre el comunicado sobre su supuesta salida (‘fake news’): “Me dio risa, con Méndez no hablamos nada y el día que yo tome la decisión me iré, pero soy perseverante“.