Pablo Peirano lleva menos de 15 días bajo la dirección técnica de Independiente Santa Fe, pues llegó la semana pasada en remplazo de Hubert Bodhert, que salió por los malos resultados.

Así las cosas, quien fue el asistente de Gerardo Pelusso en el ‘León’ entre 2015 y 2016, tiene el reto reivindicar aquellos momentos de gloria ante la crisis deportiva que atraviesa.

Entre tanto, el timonel ‘charrúa’ empezó con pie izquierdo el pasado domingo en la derrota 1-0 contra Deportes Tolima, Rufay Zapata dirigió el encuentro como interino, ya que los documentos de Peirano están en tramite ante la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para que este desde la línea. Así mismo, su presencia en el clásico está a la expectativa.

Peirano de 48 años se mostró eufórico tras retornar a Santa Fe está vez como técnico en propiedad, “es una felicidad enorme retornar, también de encontrarme con amigos del pasado, la verdad es una gran felicidad, estoy muy ilusionado”.

“Sé donde estoy, lo que quiero y donde quiero llegar con el equipo, soy consiente de mi responsabilidad dentro de la institución. El primer objetivo es clasificar a los cuadrangulares y posteriormente ir por todo, tenemos que hacerlo porque estamos acostumbrados a ganar”. agregó.

Experiencia como D.T.

“Trabajé en las categorías juveniles de la Selección Uruguay, Sub 20 y Sub 15 en el proyecto del ‘Maestro’ Tabárez, en adelante me fui con Gerardo Pelusso, terminada esa etapa en 2017 comencé en Racing de Montevideo, luego en Danubio, posteriormente estuve cinco años en Perú, tres en Mannucci y dos en Cusco”.

¿Cómo encontró al equipo?

“Tenemos un equipo compacto y dinámico, tiene que ser agresivo en la parte ofensiva donde prevalezca la identidad colectiva que marcará la diferencia”.

Viejos conocidos.

“Rufay es un compañero de trabajo, me enorgullece que siga vinculado al fútbol después del retiro, nunca hemos perdido el contacto con Seijas, hemos charlado muchísimo este último tiempo”.

Mensaje a los hinchas.

“Que le tengan paciencia al equipo, de nuestra parte vamos a brindar para lo mejor, vamos a identificarnos con la hinchada, sin embargo, no es con palabras, es con el esfuerzo que hagamos dentro de la cancha“.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

